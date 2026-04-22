Operación al límite frente a Vigo: rescatan a seis personas de un velero a la deriva

Operación al "límite" frente a Vigo: rescatan a seis personas de un velero a la deriva EP

Ofrecido por:

Vigo

Operación al "límite" frente a Vigo: rescatan a seis personas de un velero a la deriva

Gardacostas de Galicia ha tenido que auxiliar a una embarcación "con vientos sur de 30 nudos y al límite de combustible"

Publicada

Seis personas que se encontraban a bordo de un velero a 155 millas de Vigo han tenido que ser rescatadas por el helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia. Se trata de una operación que han calificado de "límite" por la larga distancia.

En concreto, Europa Press recoge que se trataba de una embarcación de bandera estonia a la que tuvieron que auxiliar "con vientos sur de 30 nudos y al límite de combustible".

Con todo, la actualización se llevó a cabo tras recibir aviso del Centro Coordinador de Salvamento Marítimo de Fisterra.