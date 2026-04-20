Colisión entre un ciclista y un turismo: Él queda inconsciente y el coche, calcinado, en Mondariz (Pontevedra)

Un ciclista tuvo que ser evacuado por aire a bordo de un helicóptero medicalizado con base en Santiago tras quedar inconsciente fruto de una colisión contra un turismo. Los hechos ocurrieron en Mondariz este pasado domingo y el vehículo ardió por completo.

Más concretamente, el suceso se produjo, pasadas las 19:00 horas, en la N-120, en Meirol. Desde este punto varias llamadas alertaron al 112 de lo ocurrido, al tiempo que reclamaban asistencia urgente para atender el siniestro.

Según recogió Europa Press, el coche ardió por completo, aunque, en el momento de este hecho, no había nadie en su interior. Con todo y para sofocar el incendio, fue necesario movilizar a los Bomberos de Ponteareas, que contaron con la ayuda de los efectivos del distrito forestal de la zona y de los voluntarios de Protección Civil Oitavén-Tela. El operativo se completó con los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.