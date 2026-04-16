El Náutico de Vigo pone la vista en 2031: Natación, capital de la vela y punto de encuentro del sector del mar Treintayseis

A un día de cumplir 120 años, el Real Club Náutico de Vigo ha presentado este jueves el Plan Estratégico 2026-2031 de la entidad, con el objetivo de "ensanchar la puerta de entrada de Vigo al mar" y posicionarse como un elemento indispensable en el crecimiento de la ciudad en el ámbito deportivo, social, cultural y económico.

Un plan que el presidente del Real Club Náutico de Vigo, Tone Pérez, ha asumido como parte de la responsabilidad de la entidad con la ciudad y con el objetivo de proyectarse hacia el futuro; no sólo en los próximos 5 años, sino en 120 más. Así lo ha refrendado en la presentación de este plan, en la que ha estado acompañado por el periodista Armando Álvarez, que ha hecho las veces de maestro de ceremonias.

También han asistido el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la teniente de alcalde del Concello de Vigo, Elena Espinosa; y el delegado de Zona Franca, David Regades, entre otros.

Plan 2026-2031

El Plan Estratégico del Náutico, con el objetivo de capitalizar la ría y las capacidades de Vigo como ciudad de mar, se sostiene en tres pilares fundamentales. El primero, el proyecto "Vigo sabe nadar", destinado a que los menores de 10 años de la ciudad adquieran todos nociones básicas de natación y de auto-rescate, algo que "en los países del norte de Europa es lo normal".

En segundo lugar, que Vigo se convierta en Capital de la Vela. Por el momento, el Náutico organizará en 2027 dos campeonatos mundiales, además de ser salida y llegada del Global Solo Challenge, en el que un solo tripulante da la vuelta al mundo sin escalas. En 2028, además, Vigo será sede del Europeo juvenil de 2028 de los ILCA 4.

"Todo un reto", ha apuntado el presidente del Náutico, asumir la organización en un mismo año de dos mundiales y la competición del Global Solo Challenge.

Por último, convertirse en punto de encuentro de la industria del mar a través de un Hub gallego, "de todos", que ponga en marcha aceleradoras y proyectos con el fin de mejorar el sector, a través también de las sinergias entre las diferentes ramas industriales.

En este caso, será también capital el Congreso del Mar, del que ya se han celebrado dos ediciones y que tiene el espíritu y la intención de perpetuarse.

Estas propuestas han encontrado un gran respaldo de las instituciones presentes y se irán conociendo pormenorizadamente en los próximos meses.