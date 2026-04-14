Xunta y Diputación buscan reactivar el aeropuerto de Vigo en pleno debate sobre su especialización

La Diputación de Pontevedra -junto al resto de diputaciones provinciales- y la Xunta de Galicia han mantenido una reunión este martes para abordar la situación de las tres terminales gallegas tras la propuesta del Clúster de Turismo de especializar los aeropuertos, orientando la actividad de la terminal viguesa hacia los viajes profesionales y de negocios.

Tras dicha reunión, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, mostró su apuesta por la promoción en origen como vía para reactivar el tráfico aéreo en el aeropuerto de Peinador y reivindicó el potencial de Vigo y de las Rías Baixas como destino turístico y de negocios, apostando por generar interés real en el mercado. "Debe ser la demanda la que determine qué rutas son rentables. A través de una buena promoción en origen, será la ciudadanía la que marque el camino", señaló.

Asimismo, Sánchez destacó que la provincia goza de un área de influencia de un millón de habitantes, de un "potente" tejido empresarial que demanda conexiones nacionales e internacionales, de un "atractivo turístico enorme" y de opciones de alcanzar los dos millones de pasajeros al año. Del mismo modo, consideró "muy relevante" dotar al tejido empresarial de las conexiones adecuadas para fortalecer las relaciones económicas en el exterior.

Luisa Sánchez también dejó clara su oposición respecto a cualquier propuesta que limite la operativa de Peinador. "No vamos a aceptar ninguna iniciativa que perjudique nuestro aeropuerto", aseguró.

Por último, Sánchez valoró la disposición de la Xunta a destinar 100.000 euros a cada nueva ruta que se establezca, con un máximo de dos por aeropuerto y año y explicó que la Diputación de Pontevedra estudiará las acciones que estén en su mano para contribuir al relanzamiento de la terminal olívica.

En relación con este último aspecto se pronunció el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien calificó el importe de 100.000 euros como "ridículo". "No es para vuelos, es para publicidad en los sitios de destino. Es la estupidez absoluta. No quieren vuelos en Vigo", criticó.