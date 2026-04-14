Se reaviva la polémica por los juzgados de Vigo: "El número 8 está garantizado"

Los juzgados de Vigo vuelven a estar a la orden del día después de que el Partido Popular vigués lamentara este lunes la desaparición de la octava plaza de Instrucción a partir del próximo mes de mayo. "A pesar del alto volumen de causas que tiene Vigo, el Ministerio de Justicia arrebata recursos a nuestra ciudad mientras en otras con menos carga de trabajo se refuerzan", ha reprochado la presidenta del partido, Luisa Sánchez.

La dirigente popular recordó que el Juzgado de Instrucción número 8 se transformó el pasado enero en el nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer. No obstante, su titular continuó vinculado a la Sección de Instrucción, pero el inminente traslado de la jueza del número 7 obligará al magistrado a cubrir esa vacante, lo que supondrá la desaparición de facto del refuerzo existente desde enero.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respondido a esta cuestión asegurando que "el juzgado de Instrucción número 8 está garantizado y así me lo aseguró el Ministro de Justicia". En relación al juzgado número 7, el alcalde defendió el derecho de la jueza de participar en un concurso de traslados: "Es su libre decisión", mantuvo, asegurando que nada tiene que ver con el gobierno de Vigo.

Al respecto, Luisa Sánchez ha denunciado que el alcalde de Vigo "reincide en sus mentiras" y ha asegurado que desde el Partido Popular "no se ha puesto en tela de juicio la decisión de la titular del Juzgado número 7". Según explicó, lo que se critica es que la plaza "se repondrá tarde, por lo que Vigo sufrirá un recorte puntual de los recursos actuales".

Asimismo, recordó que Caballero prometió que el decreto estaría en vigor en septiembre u octubre de 2025, lo sitúa ahora en mayo o junio de 2026 y, a día de hoy, ya descarta mayo, por lo que "su palabra no vale nada".