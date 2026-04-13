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Un accidente en la AP-9 provoca un gran atasco en la entrada de Vigo desde el puente de Rande
El siniestro ha ocurrido alrededor de las 07:30 horas en el que se han visto implicados dos vehículos y una de las ocupantes ha necesitado atención médica por molestias en una pierna
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Un accidente ocurrido a primera hora de esta mañana en los túneles de A Madroa de la AP-9 ha provocado un gran atasco que se ha extendido hasta el puente de Rande en dirección Vigo.
El siniestro ha ocurrido alrededor de las 07:30 horas y, según han informado fuentes del 112 Galicia a Treintayseis, han estado implicados dos vehículos. Una de las ocupantes llamó posteriormente al servicio de emergencias para informar de que estaban todos fuera del vehículo, pero que ella necesitaba asistencia médica por molestias en una pierna.
Desde el 112 Galicia se dio aviso a Urgencias Sanitarias-061, Bomberos de Vigo, Policía Local, Tráfico y al servicio de mantenimiento de carreteras.