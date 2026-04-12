La Xunta concederá licencia para explotar una cafetería en la nueva ETEA de Vigo por 20 años

La Xunta de Galicia informó este domingo de la recepción de la oferta para el contrato de construcción y concesión de una cafetería en el antiguo edificio de la panadería de la ETEA, en el ámbito PS5 de los citados terrenos.

Según precisó el ente autonómico, la dotación de esta cafetería se enmarca en su compromiso para recuperar estos terrenos para la ciudadanía, también dinamizando socialmente este entorno.

Este proyecto supondrá la renovación de la estructura interior, del suelo y de la cubierta del edificio. Contará con una terraza cubierta, una barra alta exterior y otra terraza descubierta. Lo anterior acompañado de jardines que integrarán el conjunto en el paisaje marítimo.

La futura concesionaria asumirá en la primera fase el diseño y ejecución de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio, con un presupuesto estimado de 405.891 euros. En la segunda fase, de explotación de la cafetería, el contrato tendrá un valor aproximado de 9,8 millones de euros.

Como contraprestación, la persona concesionaria debería abonar un canon de explotación mínimo anual de mil euros y el plazo global del contrato será de 20 años. La primera fase tendrá un plazo de ejecución de 12 meses y, la segunda, de explotación, de 19 años.



En los terrenos de la antigua ETEA, la Xunta tiene en ejecución en estos momentos la urbanización del ámbito autonómico, el PS6, con una inversión de 4,8 millones de euros, y tiene firmado el convenio para actuar en el PS1, con un compromiso de inversión de 10,5 millones de euros.