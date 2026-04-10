Herida grave una menor de diez años tras precipitarse desde un balcón en Vigo

Fuentes de la Policía Nacional han precisado que se investiga como un hecho accidental

Una menor de diez años de edad se encuentra en estado grave tras precipitarse desde el balcón de su casa, en Vigo. Los hechos ocurrieron en la noche de este pasado jueves.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue a las 23:30 horas cuando un particular solicitó asistencia médica para una menor, la cual se había caído desde una vivienda en el callejón de Núñez, en Vigo.

Por lo anterior, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertó a los servicios médicos del 061-Galicia, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local. Una ambulancia trasladó con vida a la menor a un centro hospitalario de la ciudad.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que lo ocurrido se investiga como un hecho accidental, indicando que la menor, de 10 años, habría caído del balcón de su vivienda.