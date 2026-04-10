Caballero arremete contra la Xunta y demanda vuelos para Vigo: "Se están riendo de esta ciudad"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a arremeter este viernes contra la Xunta de Galicia y contra su presidente, Alfonso Rueda. El regidor olívico demanda apoyo económico para "poner aviones" en el aeropuerto de Peinador.

En concreto, Caballero ha criticado la propuesta autonómica de invertir 200.000 euros en dos vuelos a Vigo. "Ustedes saben muy bien lo que cuesta un vuelo. Saben muy bien que estamos hablando de cantidades que superan los 600.000, los 700.000 o el millón de euros", ha aseverado.

"Se están riendo de la ciudad", ha añadido el alcalde en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha recordado que la Xunta ha planteado hacer publicidad en destino. "Es decir, van a decirle a Barcelona que viaje a Vigo sin aviones. O desde París a Vigo sin aviones", ha afirmado.

En consecuencia, Caballero se pregunta por qué se hace publicidad sin vuelos. "¿Van a venir haciendo autostop?", ha ironizado el alcalde, que ha recalcado que Vigo es la primera ciudad turística e industrial de Galicia, criticando así el apoyo autonómico a la terminal de Santiago de Compostela.

En esta línea, ha cargado contra la postura de la Confederación de Empresarios de Galicia. "Le dijeron al conselleiro de Presidencia que Santiago sí, principal conexión internacional ¿Por qué? ¿Por qué Santiago sí y Vigo no?", ha cuestionado Caballero, que ha definido de "estupideces" la propuesta de la patronal.

"No digo que no apoyen Santiago, lo que digo es que Vigo sí", ha concluido el alcalde olívico, asegurando que Peinador contará con vuelos y que los pagará la Xunta de Galicia. "Y, si no, al tiempo", ha rematado.