Nuevo giro radical en el tiempo: Vigo alcanzará este martes los 27 grados

Dicen que "en abril aguas mil", pero lo cierto es que bien se podría bautizar este mes como el más "loco" en lo meteorológico. Y es que no paran de sucederse giros radicales en lo que tiene que ver con el tiempo en la ciudad olívica.

Si esta semana comenzaba, tras un prólogo veraniego, con inestabilidad y lluvias, de cara a la jornada de hoy y, muy especialmente, a mañana, lo cierto es que los termómetros se dispararán: Hoy marcarán 27 de máxima que, mañana, se podrían convertir en 28.

Los cielos se mantendrán despejados tanto hoy como este viernes, con mínimas que serán de 12 grados.

Con todo, los abrigos tendrán que seguir conviviendo con las camisetas de manga corta, al menos, durante las próximas semanas, pues, de cara al fin de semana se volverá a producir un desplome en los mercurios: Marcarán, apenas, 14 de máxima, es decir, 14 grados menos con respecto a los días precedentes.