Archivan la causa de la botella de agua que quemó a un cliente de un restaurante de Vigo

La jueza de la plaza 7 del tribunal de instancia de la sección de instrucción de Vigo ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que investigaba el caso de la botella de agua con gas que quemó a un cliente de un restaurante de Vigo cuando la bebió.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril del año pasado en un negocio de hostelería de la ciudad y el afectado, Pablo González, ha mostrado en declaraciones a Europa Press su "sorpresa" por la decisión al "no entender" ciertos aspectos de la resolución.

Además, ha anunciado que recurrirá el auto: "No es un tema de dinero, es un tema de justicia".

Según la jueza, las diligencias descartan que se hubiese producido cualquier tipo de "grieta, quiebra o fallo de seguridad" en la elaboración y embotellado del agua ni en su distribución, ante lo que el perjudicado ha criticado que no se llamase a declarar a la empresa responsable, ya que "está a un 99% seguro" de que la botella estaba precintada cuando se la sirvieron.

El auto señala que la sosa cáustica contenida en la botella "se debió a un error humano" al rellenarla tras haber sido consumida, algo que podría constituir delito de lesiones por imprudencia grave ya que, además de "las graves lesiones en este caso producidas", puede incluso "causar la muerte de quien la ingiere".

Pero, prosigue la jueza, "no ha sido posible averiguar quién fue la persona que rellenó el contenido de la botella". "Todos los empleados han negado ante la Policía Nacional haberlo hecho, y no existe testigo alguno que haya visto a nadie rellenar la botella ni otro tipo de prueba demostrativa de dicho extremo".

González recurrirá el auto para que se averigüe qué ocurrió realmente y ha explicado que, después de un año de los hechos, continúa con secuelas, con problemas digestivos y una mayor probabilidad de sufrir cáncer, por lo que mantiene revisiones periódicas.

También ha reconocido que se le han ofrecido compensaciones económicas que "no va a aceptar": "No es un tema de dinero, es un tema de justicia", ha sentenciado.