Vigo aprueba la concesión directa de Balaídos al Celta por 50 años, prorrogables hasta 75

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes la convocatoria de una Xunta de Goberno para el próximo viernes 10 de abril, destinada a aprobar los pliegos y las bases de la concesión directa del Estadio de Balaídos al Celta de Vigo.

"Una vez realizada la concesión, el Celta podrá utilizar el campo para fines deportivos, terciarios y complementarios. El Estadio de Balaídos es el principal icono deportivo de Galicia", señaló la autoridad municipal.

La medida llega en un momento clave, justo cuando finaliza la reforma de las cuatro gradas del estadio, lo que permitirá al club contar con unas instalaciones renovadas. La concesión tiene carácter duradero, con un periodo inicial de 50 años que podrá prorrogarse hasta 75 años, consolidando así el vínculo del club con su estadio histórico.

El alcalde destacó que esta decisión es fruto del diálogo y la unidad en la ciudad, asegurando que beneficia tanto a Vigo como al Celta y al deporte en general. "Esta concesión es muy buena para la ciudad, es muy buena para el Celta. Es muy buena para el deporte, es muy buena en suma para todos", concluyó.