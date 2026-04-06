El Centro Comercial Gran Vía de Vigo premia el proyecto "Una cura para Mauri" Cedida

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo ha entregado el premio de la tercera edición del programa solidario Gran Vía Suma al proyecto "Una cura para Mauri", impulsado por la Asociación Española de Enfermos de Alexander.

La iniciativa surge en torno a Mauri, un niño de Nigrán diagnosticado con la Enfermedad de Alexander, una patología neurodegenerativa ultrarrara del sistema nervioso que, por el momento, no tiene cura.

A través de acciones solidarias, eventos y campañas de sensibilización, el proyecto persigue recaudar fondos para impulsar la investigación científica y avanzar en el desarrollo de tratamientos.

El jurado ha destacado especialmente su capacidad para visibilizar una realidad poco conocida, su impacto social y su fuerza movilizadora, que la han convertido además en la propuesta más votada por el público.

Los padres de Mauri, impulsores del proyecto, acompañados por él y su hermano Lois, recogieron el galardón de manos de Sandra Jácome, subdirectora del centro comercial.

Como reconocimiento, "Una cura para Mauri" recibirá una ayuda económica de 2.000 euros destinada a seguir apoyando la investigación, considerada clave para encontrar una solución a esta enfermedad. La familia, volcada desde el diagnóstico en la búsqueda de respuestas, se ha convertido en el motor de un movimiento solidario que lucha no solo por el futuro de Mauri, sino también por el de otras familias afectadas.

"Es uno de esos proyectos que te tocan el corazón. Detrás hay una familia luchando por su hijo y toda una comunidad volcada en apoyarles", señaló Jácome.