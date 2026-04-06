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Accidente en la VG-20 en Vigo: una conductora herida y retenciones en Bembrive
El siniestro se produjo en torno a las 16:40 horas, en dirección a Navia
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Una conductora ha resultado herida en la tarde de este lunes tras salirse de la vía en la VG-20 a su paso por la parroquia viguesa de Bembrive.
Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue sobre las 16:40 horas cuando se tuvo constancia del siniestro en dicha vía, en dirección Navia.
Una mujer habría resultado herida en una mano tras salirse de la vía e impactar contra la medianera. Además, su coche habría quedado en medio del carril derecho, obstaculizando el tráfico y generando retenciones en la zona.