Detienen a una mujer en el centro de Vigo por intentar robar en una joyería

Una mujer ha sido detenida en la tarde de este martes por parte de la Policía local cuando presuntamente intentaba robar en una joyería de la Avenida Gran Vía.

Según Europa Press en base a información de la Policía Local, el intento de robo se produjo sobre las 18:00 horas en el centro de Vigo. En ese momento, los agentes procedieron a la detención de la mujer, que se vio sorprendida en medio del atraco.

Supuestamente la mujer iba armada con una pistola, aparentemente simulada, en el momento de los hechos. En el operativo participó la Policía local y la Policía Nacional y no hubo ninguna persona herida.