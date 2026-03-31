Cambios en el Nomenclátor de Galicia 2026: así afecta a Vigo y a la provincia de Pontevedra
Los casos más destacados son los cambios de Cangas do Morrazo a Cangas de Morrazo y A Cañiza a A Caniza, que Oia pase a ser San Miguel de Oia, A Ramallosa ahora sea San Pedro da Ramallosa y la desaparición de la parroquia A Florida (San Antonio)
Este lunes, el Consello da Xunta aprobó el nuevo Nomenclátor de Galicia, que ha supuesto la modificación de más de 2.500 denominaciones de municipios, parroquias o lugares.
El Nomenclátor, una iniciativa que nació en 2003 para la recuperación de los nombres históricos de los lugares de Galicia, contiene más de 40.000 denominaciones, de las cuales, tras el exhaustivo trabajo de la Real Academia Galega (RAG), fueron revisados 4.400 topónimos.
En Galicia, ha supuesto la modificación de 2.335 topónimos de lugares, 182 de parroquias y 12 de ayuntamientos. El documento, además, incorpora 1.655 nombres de lugares.
En la provincia de Pontevedra, aparecen 5 cambios de nombre oficial de concello, 22 cambios de nombres de parroquias, 13 cambios de advocación y 2 cambios mixtos de parroquias.
La revisión combina dos tipos de casos; la modificación lingüística, con el cambio del topónimo, y la modificación territorial y administrativa, con la eliminación de parroquias urbanas sin entidad administrativa, lugares que se pasan a otra parroquia o concello, lugares duplicados que se fusionan y núcleos a los que se les añade la diferenciación 'de Arriba' y 'de Abaixo'.
Cambios en Vigo
En Vigo, los cambios más relevantes son el de Oia, que pasa a ser San Miguel de Oia, también en su comarca, concretamente en Nigrán, donde A Ramallosa muta a San Pedro da Ramallosa; y la desaparición, por carecer de entidad administrativa, de la parroquia de A Florida (San Antonio).
En lo que se refiere a lugares, hay 100 cambios de nombres, 5 lugares nuevos y 4 eliminados.
Concellos de Pontevedra con cambio de topónimo
- Mondariz-Balneario -> Mondariz Balneario
- A Cañiza -> A Caniza
- Cangas -> Cangas de Morrazo
- Cerdedo + Cotobade -> Cerdedo Cotobade
Parroquias de Pontevedra con cambio de topónimo
- Barro: Portela -> Portela, A
- Campo Lameiro: Couso, O -> Couso, Fragas -> Fragas, As
- A Caniza: Cañiza -> Caniza
- Cerdedo Cotobade: Corredoira -> Corredoira, A
- Covelo: Prado de Canda -> Prado da Canda
- Cuntis: Arcos -> Arcos de Furcos
- Gondomar: Donas -> Santa Baia das Donas
- A Lama: Xende -> Guende, Seixido -> Seixido, O
- Mondariz: Vilasobroso -> San Martiño de Vilasobroso
- Mondariz Balneario: Mondariz-Balneario -> Mondariz Balneario
- Moraña: Amil -> Amil, A, Lamas -> Santa Cruz de Lamas, Saiáns -> Saiáns ou A Choza
- Nigrán: Ramallosa, A -> San Pedro da Ramallosa
- Pazos de Borbén: Moscoso -> Moscoxo
- Pontecesures: Pontecesures -> San Xulián de Requeixo
- Rodeiro: Salto, O -> Salto de Agoela, O
- Tui: Caldelas de Tui -> Caldelas de Miño, Pexegueiro -> Pesegueiro
- Vigo: Oia -> San Miguel de Oia.
Parroquias de Pontevedra con cambio de advocación
- Agolada: Ventosa (San Xulián) -> Ventosa (San Xiao)
- Cerdedo Cotobade: Tomonde (Santa María) -> Tomonde (Santa Mariña)
- Crecente: Vilar (San Xorxe) -> Vilar (San Xurxo)
- A Illa de Arousa: Illa de Arousa, A (San Xulián) -> Illa de Arousa, A (San Xián)
- Lalín: Busto (San Facundo) -> Busto (San Fagundo), Cristimil (San Xurxo) -> Cristimil (Sanxurdo)
- Meaño: Dena (Santa Eulalia) -> Dena (Santa Baia), Xil (Santa Eulalia) -> Xil (Santa Baia)
- Meis: Nogueira (San Vicente) -> Nogueira (San Vicenzo)
- Moaña: Meira (Santa Eulalia) -> Meira (Santa Baia)
- Ponte Caldelas: Ponte Caldelas (Santa Eulalia) -> Ponte Caldelas (Santa Baia)
- Pontevedra: Cerponzóns (San Vicente) -> Cerponzóns (San Vicenzo), Pontevedra (San Bartolomeu e Santa María) -> Pontevedra (sen advocacións).
Parroquia de Vigo modificada
- Oia (San Miguel) -> San Miguel de Oia (San Miguel)
Parroquia de Vigo eliminada
Motivo: parroquias urbanas sin entidad administrativa.
- A Florida (Santo Antonio)