Ofrecido por:
La familia de la viguesa Déborah Fernández vuelve a luchar: Solicita que intervenga la UCO
Reclaman el traslado de las diligencias, llevadas a cabo en su día por la Policía Nacional, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, porque este caso, sobreseído y archivado provisionalmente, "necesita una nueva mirada". Han advertido que "hay errores que no pueden seguir marcando el destino de la verdad. El archivo de una causa no puede ser el final cuando quedan tantas preguntas abiertas"
También te podría interesar: El juzgado de Tui mantiene que la muerte de Déborah Fernández fue un homicidio
Nada detendrá la lucha de la familia de Déborah Fernández Cervera, la viguesa desaparecida en abril de 2002 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado días después en una cuneta de O Rosal.
Cuando están a punto de cumplirse dos años desde que el tribunal de instancia de Tui acordara el sobreseimiento y archivo provisional de la causa por no encontrarse indicios suficientes contra el único investigado por los hechos, Pablo P. S. L, exnovio de la joven; los familiares piden -y así lo han solicitado- el traslado de las diligencias a la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil.
Rosa Fernández Cervera, hermana de Déborah, expresó que el caso "necesita una nueva mirada". Además, ha manifestado toda una declaración de intenciones en este caso: "Hay luchas que no hacen ruido, pero no se detienen nunca. Durante meses -casi un año y medio- hemos tenido que parar", señaló, antes de volver a lamentar que "el sistema" había dejado a su familia "en la estacada, sin respuestas y sin soluciones". "Y aún así, aquí seguimos. En silencio, con discreción, sin rendirnos".
Al respecto, ha explicado que la familia ha pedido que se traslade la investigación a manos de la UCO, unas pesquisas que necesitan "una nueva mirada", "mentes limpias" y "una investigación real, desde el principio".
Rosa Fernández ha concluido aseverando que "hay errores que no pueden seguir marcando el destino de la verdad. No buscamos culpables a la ligera. Buscamos la verdad. Porque el archivo de una causa no puede ser el final cuando quedan tantas preguntas abiertas", ha incidido, antes de añadir que "Déborah merece justicia, y su familia, también".