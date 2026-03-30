El Banco de Alimentos de Vigo estrenó 2026 con buen pie: El 'Zampakilos' superó la recogida de 2025

La Fundación Provincial Banco de Alimentos inició el periodo de campañas de 2026 de la mejor manera posible: Aumentando la cantidad de productos recogida en comparación a 2025, más concretamente, en un 10%.

Así, el "Zampakilos solidario", celebrado los pasados 13 y 14 de marzo a pie de supermercado, logró reunir 66.000 kilos de comida. El evento solidario se organizó de la mano de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la cifra citada es el resultado de la suma de alimentos recibidos a pie de supermercado, las donaciones monetarias de los clientes al pasar por caja y de la aportación económica realizada por parte de la empresa gallega

El presidente del Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría, agradeció la colaboración ciudadana "teniendo en cuenta el contexto económico actual con el alza de precios de algunos productos básicos".

Santamaría también aprovechó la coyuntura para poner en valor a los 800 voluntari@s movilizados en tiendas Eroski y Autoservicios Familia de toda la provincia, una labor que servirá para ayudar a unas 22.000 personas vulnerables.

Según los datos, en Vigo se recogieron 24.133 kilos de alimentos; en O Salnés (Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Sanxenxo, O Grove, Ribadumia, Meaño y Catoira), 11.071 kilos; en O Morrazo (Moaña, Cangas, Bueu y Marín), 5.627 kilos; en O Val Miñor (Baiona y Nigrán), 4.223 kilos; en Ponteareas, 3.056 kilos; en Redondela, 2.416 kilos; en A Guarda, 2.051 kilos; en Pontevedra, 1.728 kilos; y en Mos, 1.436 kilos.

El Banco de Alimentos quiso mencionar especialmente a la docena de centros educativos de la provincia que se sumaron a la marea azul. También a los centros de integración/inclusión y de atención a personas con discapacidad.

La Fundación Provincial Banco de Alimentos repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos en 2025, incrementando en un 6 por ciento el número de personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende. A través de las 159 entidades benéficas acreditadas con las que trabaja, ayuda actualmente a más de 22.000 beneficiarios.