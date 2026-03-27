¿Qué tiempo hará en Vigo el fin de semana de La Reconquista?

Tras un invierno especialmente duro en lo meteorológico, parece que el buen tiempo se reservaba para lo mejor: La celebración de la fiesta más importante de Vigo, La Reconquista. Miles de vigueses y viguesas y otros tantos visitantes podrán disfrutar de nuestra fiesta más emblemática y de un sol radiante que acompañará a todos los actos festivos del fin de semana.

Y es que tanto para este viernes, día 27 de marzo, como para el sábado y el domingo, la previsión es de tiempo estable y anticiclónico. Los mercurios, por su parte, marcarán valores propios de estas alturas de año, eso sí, rozando extremos, por lo que habrá que tener la chaqueta a mano.

Hoy viernes brillará el sol durante todo el día, con termómetros que se moverán entre los nueve grados de mínima, y los 22 de máxima. El sábado no se prevén nubes -ni siquiera altas- y los valores oscilarán nuevamente entre los nueve de mínima y, en este caso, los 20 de máxima, retrocediendo este valor ligeramente.

El domingo se apreciará un poco más de nubosidad. Con todo, el tiempo seguirá siendo estable, aunque habrá que abrigarse un poco más -aunque sea como vigués o viguesa de 1809-, pues la mínima caerá hasta los seis grados y la máxima, hasta los 18.