Detenido en Vigo un hombre buscado internacionalmente por delitos de lesiones y amenazas

Dotación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en la ciudad de Vigo.

Un hombre sobre el que pesaba una orden de detención emitida por las autoridades de Rumanía ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo Redondela, adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Más concretamente, sobre el varón pesaba una orden de búsqueda, detención y extradición.

Según ha trascendido, la orden judicial estaba motivada por delitos de lesiones, alteración del orden público y amenazas, hechos por los que el reclamado era buscado internacionalmente. La localización y detención se produjo durante un dispositivo preventivo desarrollado por la UPR en la ciudad de Vigo.

Según recoge Europa Press, tras la detención, la Unidad de Delitos Violentos y Especializados de la Comisaría llevó a cabo todas las diligencias policiales pertinentes, verificando la vigencia de la orden internacional y formalizando los trámites necesarios para su puesta a disposición judicial.

Una vez completadas las actuaciones, el detenido fue trasladado a Madrid, al día siguiente, por efectivos de la UPR, donde quedó a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para la tramitación de los procedimientos de extradición.