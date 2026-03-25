¿Tiene Vigo metro? Una web interactiva permite imaginar cómo sería la ciudad con su propia red

Desde hace unos días, Vigo cuenta con una página web dedicada a su metro… aunque no es real. Se trata de Vigo Metro, una red ferroviaria urbana ficticia concebida para conectar las principales zonas de la ciudad -el casco histórico, el frente marítimo, los grandes nodos de transporte, las playas y el aeropuerto- mediante transbordos rápidos, fiables y un servicio frecuente. La web permite a los usuarios explorar esta red, seleccionar diferentes rutas e imaginar cómo sería Vigo si contara con esta modalidad de transporte, combinando entretenimiento y reflexión sobre la movilidad urbana.

Según explica Alfonso, su creador, la página es interactiva y busca que los usuarios "jueguen" con las rutas mientras se fomenta el debate. "La idea es que la gente se divierta e incentive el diálogo", señala Alfonso, quien critica la actual conexión del transporte público en la ciudad.

Basándose en su experiencia, relata las dificultades para acceder a puntos estratégicos como la Universidad de Vigo o los hospitales, alejados del centro urbano: "Los Vitrasas están muy mal conectados y se tarda mucho en llegar a los sitios". Tras varias conversaciones con familiares sobre los problemas de movilidad, Alfonso decidió lanzar el proyecto.

Programador web de profesión, buscaba probar nuevas tecnologías de desarrollo mientras exploraba de forma lúdica las posibilidades de un metro en Vigo. Lo que comenzó como un hobby se convirtió en un proyecto bien estructurado, por lo que finalmente decidió dejar la web abierta al público para que los vigueses pudieran curiosearla. "Sería feliz si alguien se la encuentra y quiere jugar con ella, y aún más si aviva un debate sobre las limitaciones del transporte público", comenta.

Más allá del juego, Vigo Metro pretende inspirar a las instituciones públicas a reflexionar sobre el valor transformador que un sistema así podría aportar a la ciudad. Alfonso defiende que red moderna no solo mejoraría la movilidad diaria, sino que también impulsaría un crecimiento sostenible, reduciría el tráfico innecesario y crearía una ciudad más conectada y accesible para residentes y visitantes. Al reforzar los vínculos entre barrios, puntos turísticos e infraestructuras estratégicas, un proyecto de este tipo podría desempeñar un papel relevante en el desarrollo económico de Vigo y su proyección internacional, haciendo los desplazamientos más simples, limpios y eficientes.

¿Podría ser el metro una realidad en Vigo?

No obstante, la realidad es que un metro en Vigo sigue siendo una utopía. La complicada orografía, con constantes desniveles, y la población dispersa dificultarían la construcción de túneles y la rentabilidad de una inversión millonaria.

Como alternativa, son muchos los que apuntan al tranvía como posible medio de transporte alternativo en Vigo. De hecho, se trata de un servicio que la ciudad ya tuvo en el pasado y un estudio de 2025 apunta a la ciudad como candidata perfecta para recuperar este sistema de transporte urbano, clave en la transición hacia un modelo más sostenible y accesible.