El tiempo en Vigo: La primavera regalará un prólogo con sol y más de 20 grados

Marzo llega al ecuador con un regalo: Un anticipo del tiempo primaveral que dejará en el arranque de semana cielos despejados y temperaturas que superarán los 20 grados de máxima.

Así, este lunes brillará el sol, y los mercurios podrían llegar a marcar 20 grados. La mínima, por contra, se quedará en los nueve grados. Será todo un anticipo del cambio estacional que viviremos en los próximos días.

Mañana martes, día 17, la tónica será muy similar. Además, las máximas seguirán subiendo, pudiendo llegar a marcar los 25 grados. La mínima también aumentará ligeramente, hasta los 10 grados.

Ya de cara al miércoles, los mercurios podrían bajar: Se prevé una máxima de 23 grados y una mínima de 10.