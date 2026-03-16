Convocan una manifestación en Vigo para exigir el derecho a la vivienda para sus ciudadanos

"Polo dereito a teito", es el eslogan con el que partirá la manifestación que tendrá lugar en Vigo este mes de marzo. El objetivo será exigir el acceso a una vivienda digna en una ciudad en la que cada vez se encarece más el precio de compra y alquiler.

El colectivo Alianza pola vivenda, integrada por organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, culturales y sindicales viguesas, presentará la movilización mañana martes, a las 11:00 horas, en Praza do Rei.

Con todo, la marcha arrancará el día 21 de marzo, a las 18:00 horas, desde la Praza de España o Praza dos Cabalos.