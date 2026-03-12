Pelea entre aficionados del Celta y el Lyon en el centro de Vigo: al menos, un herido

Fuentes de la Policía Nacional de Vigo han confirmado esta mañana un enfrentamiento entre aficionados del Celta de Vigo y del Olympique de Lyon ocurrido en las últimas horas en el centro de Vigo y que ha dejado al menos a una persona herida que ha tenido que ser trasladada a un centro médico de la ciudad.

Concretamente, los hechos se produjeron en la zona de Areal, entre un local y la vía pública, donde se encontraban aficionados franceses cuando aparecieron varias personas encapuchadas y armadas con palos.

Según informa Europa Press, los responsables del local cerraron las puertas y durante el enfrentamiento se rompieron los cristales y se lanzó mobiliario público, causando daños materiales.

Por lo anterior, se ha procedido a abrir las pertinentes diligencias e investigar los hechos. Por el momento, no se han producido detenciones. Para el partido de esta noche, se ha coordinado un amplio dispositivo de seguridad.

Hasta el lugar se desplazaron numerosas unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local y el 061 ha informado de que se movilizaron dos ambulancias. Finalmente, fue trasladada una persona herida, que fue atendida en el PAC de la calle Pizarro.