El tiempo en Vigo: Regresan las lluvias, pero por pocas horas

Vigo llega al ecuador de la semana con precipitaciones en forma de orballo que acompañarán a la ciudad en las primeras horas del día, aunque se irán disipando conforme avance la jornada. Así, este miércoles las temperaturas oscilarán entre los nueve grados de mínima, y los 17, de máxima.

El jueves los cielos evolucionarán a nublados, con alternancia de claros en momentos puntuales. Los mercurios se moverán poco, aunque los valores máximos retrocederán ligeramente, hasta los 16.

De cara al final de la semana podría volver a llover. El viernes podrían producirse chubascos débiles. Las temperaturas se equilibrarán: Se moverán entre los 10 grados de mínima y los 15 de máxima.