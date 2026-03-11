Ofrecido por:
Las obras obligan a cerrar el tráfico entre O Viso e Hío, en Cangas (Pontevedra)
Se llevarán a cabo trabajos de reparación del firme, por lo que este miércoles, jueves y viernes el tráfico será desviado
A partir de hoy miércoles y, hasta el próximo viernes, se llevarán a cabo obras en la carretera provincial que une los núcleos de O Viso e Hío, en Cangas (EP-1005), motivo que llevará a la suspensión del tráfico en este vial.
Más concretamente, se abordará la reparación del firme. Así, el tráfico será desviado por la calle David Cal y por la EP-1004, entre Vilariño e Hío, tal y como ha recogido Europa Press.
El objetivo de las obras, que se realizarán estos días por la ausencia de lluvias en las previsiones meteorológicas, es mejorar las condiciones de seguridad en la carretera, según ha apuntado la Diputación.