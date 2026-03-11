El BNG de Vigo pide que se destine el excedente de la caja municipal a cubrir "necesidades reales" de los vigueses

Los nacionalistas vigueses registrarán unas 172 enmiendas a la modificación presupuestaria presentada por el gobierno local con el objetivo de movilizar unos 61 millones de euros adicionales para cubrir "as necesidades reais da cidade".

Según criticó el voceiro municipal, Xabier P. Igrexas, el ejecutivo de Abel Caballero pretende movilizar, "apenas", 11 millones de euros de los remanentes, destinándolos "a investimentos que xa estaban previstos, nomeadamente actuacións de humanización".

Igrexas recordó que "os remanentes municipais non son aforro", si no "o resultado da falla de xestión dun goberno reducido á propaganda: anuncios que non se executaron, promesas incumpridas e necesidades da cidade que continúan desatendidas".

Así, el BNG pide destinar estos fondos a duplicar las ayudas municipales a personas empobrecidas. También que se dote, con 20 millones de euros, la futura Empresa Municipal de Vivenda, y que se tripliquen los recursos del Plan Municipal de Emprego.

En lo tocante a políticas medioambientales, Igrexas aboga por destinar un millón de euros al proyecto "Montes de Vigo 2046" y 15 millones al Plan Cidade "para que non existan en Vigo barrios de primeira e de segunda".