En estado grave la 'valedora da cidadanía' de Vigo, tras sufrir un accidente en la AP-9

Lola Galovart en su toma de posesión como Valedora de Vigo. Concello de Vigo

María Dolores Galovart, Valedora da Cidadanía en Vigo, resultó herida de gravedad en un accidente ocurrido en la AP-9, en el acceso a la ciudad olívica. Los hechos ocurrieron este pasado sábado.

Fuentes conocedoras de su situación han confirmado a Europa Press que Galovart se encuentra en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro tras sufrir heridas graves en un siniestro de tráfico, aunque estaría, en principio, fuera de peligro.

Según informó, el 112 Galicia tuvo constancia del accidente sobre las 19:15 horas del sábado a través de varias llamadas de particulares que alertaban de una salida de vía de un turismo que había impactado contra la mediana en el kilómetro 4 de la AP-9V, a su paso por Teis.

Entonces, los alertantes indicaban que existía la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior del vehículo.

En el siniestro resultó herida grave Galovart, que tuvo que ser excarcelada, y también su acompañante, aunque esta lo fue de carácter más leve.