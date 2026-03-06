Sin médico de familia en Mondariz (Pontevedra): No se cubre la vacante tras el último concurso

A través de un escrito, vecinos de Mondariz se quejan de la situación que atraviesa el centro de salud, en donde no se consigue cubrir la vacante de médico de familia que quedó como tal tras el último concurso de traslados.

En el municipio critican la última respuesta que, según ellos, han obtenido de la Consellería de Sanidade -a través del Sistema de Xestión de Reclamacións e Achegas-, entidad a la que han remitido "numerosas solicitudes" para reclamar "melloras e solucións reais e estables".

Sin embargo, la alternativa presentada es, tal y como han precisado, "a posibilidade de solicitar un cambio de cupo", algo que "non resolve a situación". Consideran que se trata de una "eliminación encuberta da praza" al "desprazar a carga asistencial ao resto de profesionais do centro".

Esta situación, han criticado, está provocando "sobrecarga asistencial, atrasos, saturación das axendas e unha perda evidente de calidade, afectando especialmente ás persoas máis vulnerables e comprometendo o dereito a unha atención sanitaria pública digna, próxima e continuada".

Por todo lo anterior piden la "cobertura inmediata e urxente" de la plaza e información "clara e transparente" sobre las medidas y plazos reales, entre otros.