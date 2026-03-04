El Concurso Internacional de la Camelia de Vigo se celebrará por primera vez en Porta do Sol

Este fin de semana -7 y 8 de marzo- tendrá lugar en Vigo la 61 edición de la Exposición-Concurso Internacional de la Camelia de Vigo. Será la primera ocasión en la que tenga lugar en Porta do Sol, que ya se está engalanando para esta nueva entrega.

"Otros emplazamientos se nos quedaban pequeños", aseveró Caballero. "Queremos que esta gran fiesta sea en un espacio grande en Porta do Sol", anotó. En este emplazamiento habrá actividades, jardines efímeros, y el Jardín Sireno, que recogerá el nombre de esta emblemática escultura viguesa.

En una exposición de Príncipe se pueden ver ya a personalidades importantes de Vigo junto a esta flor, tal y como recordó Caballero, quien puntualizó que se repartirán 19 premios siendo el más importante el del Concello de Vigo.