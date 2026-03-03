Vigo volverá a contar con dos manifestaciones por el 8-M: horarios y recorridos

Este domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y, además de los actos programados a lo largo de toda la semana, habrá la clásica manifestación en las calles de Vigo.

En este caso, como ya ha ocurrido en los últimos años, en la ciudad olívica hay dos convocatorias. La anunciada por el Concello, dentro de la programación del 8M y, por otro, la de la Marcha Mundial das Mulleres; una por la mañana y otra, por la tarde.

La convocatoria municipal es a las 12:00 horas, con salida desde la Plaza de España. Está encuadrada dentro de las diferentes actividades programadas para el mes de marzo, en el que se desarrollarán 14 jornadas en torno al feminismo con un total de 18 actos que incluyen conciertos, espectáculos de danza, proyecciones, recitales, títeres, teatro, conferencias y formación.

Seis horas más tarde, a las 18:00 horas, y desde el mismo punto, saldrá la de la Marcha Mundial das Mulleres, que este año lleva por lema "Feminismo é Revolución, terra viva, pobos libres, vidas dignas!" para reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras.