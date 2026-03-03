Dos años de cárcel por agredir sexualmente a su vecina, menor de edad, en Vigo Europa Press

Un hombre ha sido condenado en Vigo por agredir sexualmente a su vecina, menor de edad, en el portal del edificio en el que ambos residían. Los hechos, reconocidos por el acusado, ocurrieron en septiembre de 2025.

En la vista de conformidad llevada a cabo este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el varón aceptó también el pago de 1.500 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

Por otro lado, se le aplicaron en la sentencia los atenuantes de reparación del daño, ya que el condenado adelantó unos 300 euros, y de intoxicación etílica, al sufrir adicción al alcohol.

Por ello, no podrá acercarse a menos de 200 metros de la menor durante 4 años. Mismos años en los que estará en libertad vigilada y no podrá realizar oficios que conlleven contacto con menores, sean o no retribuidos.

Pese a todo, el hombre no tendrá que entrar en prisión si no delinque en los próximos 3 años, paga la responsabilidad civil (en fracciones de 100 euros al mes) y asiste a cursos de desintoxicación y de rehabilitación sexual.