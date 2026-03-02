El tiempo en Vigo: La semana arranca con lluvia, pero evolucionará con temperaturas primaverales

Marzo ha comenzado en la ciudad olívica mostrando su mejor cara: Cielos despejados y temperaturas propias para la época del año actual. Con todo, parece que este lunes se complicará la situación en lo atmosférico, y, conforme avancen las horas, se prevé un aumento de nubosidad que podría desembocar en precipitaciones en forma de chubascos.

Este lunes las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados. Sin embargo, de cara a este martes, se producirá una subida significativa en este sentido. Los mercurios parecerán primaverales, pues la máxima subirá hasta los 22 grados. Mañana se reducirá considerablemente la probabilidad de precipitaciones y se esperan cielos despejados.

El miércoles seguiremos bajo la influencia anticiclónica, aunque evolucionando a nubes y claros. Las temperaturas seguirán subiendo: Hasta los 12 grados en la parte baja del mercurio, y hasta los 23 en la alta.