El tiempo en Vigo: Las lluvias darán paso a un fin de semana apacible

Llega el fin de semana y, aunque el viernes ha empezado con lluvias, lo cierto es que no será la tónica general para el sábado y para el domingo, ya que reinará la estabilidad atmosférica. Los cielos estarán nublados y con chubascos, que irán perdiendo fuerza con el paso de las horas. Las temperaturas oscilarán entre los seis grados de mínima y los 15 de máxima.

Mañana, amaneceremos con cielos prácticamente despejados y nubes altas. Las temperaturas se volverán más confortables: ascenderán a ocho las mínimas y a 17, las máximas.

La situación variará poco de cara al domingo. Eso sí, las máximas tocarán techo en los 18 grados, mientras que las temperaturas mínimas retrocederán ligeramente, hasta los 6 grados.

Así, marzo empezará con buen tiempo y todos aquellos que deseen sumarse a celebraciones como La Arribada, en Baiona, podrán hacerlo sin tener que echar mano de los paraguas.