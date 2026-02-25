Luisa Sánchez, del PP: "La historia de Vigo no empieza con el señor Abel Caballero"

En un desayuno abierto a los medios de comunicación de la ciudad, el Partido Popular de Vigo ha querido aprovechar un aniversario, el de la designación de Luisa Sánchez como presidenta de la formación en la urbe olívica, para hacer balance del trabajo realizado en lo que va de ejercicio político tras las últimas elecciones, las de 2023, y con la vista puesta en las próximas, las de 2027.

Los populares, encabezados en el encuentro de esta mañana, además de por Sánchez, por Miguel Martín y Fernando González Abeijón, se mostraron dispuestos a jugar su partido contra Abel Caballero, erigiéndose como única alternativa viable en la ciudad y sin ponerse un techo electoral de cara a los próximos comicios municipales.

Entre otras cuestiones, Sánchez repasó el trabajo realizado por ella y por su equipo, asegurando que la labor de escucha y resolución de problemas directos a los vecinos por cuestiones que, en ocasiones, habrían trascendido y otras no, había sido intensa: "Hemos mantenido 77 reuniones en todo este tiempo con asociaciones, federaciones y colectivos, en definitiva, que necesitaban ser escuchados. Hemos dado respuesta a demandas sin que muchas veces esto haya trascendido y sin ningún tipo de afán electoral", manifestó Sánchez.

La también portavoz del PP de Vigo ha asegurado que muchas problemáticas se han atendido también gracias a que su formación las ha puesto en la palestra, poniendo como ejemplo, en el ámbito educativo, las deficiencias en el acceso al Colegio Infantil Vila Laura, o la situación en el Colegio Canicouva, en donde el Concello ha anunciado una remodelación de las antiguas viviendas de los profesores, pero el PP pide que se atienda a las demandas de la comunidad educativa en este sentido.

"Nos pateamos la ciudad, otra cosa es que esto no se visibilice"

Sánchez ha defendido la labor de su formación en Vigo, una labor de calle y de escucha activa en los barrios y parroquias: "Nos pateamos la ciudad, otra cosa es que esto no se visibilice", declaró la presidenta del PP local, anunciando también un cambio de dinámicas en este sentido: "Nos reuniremos con los presidentes de distrito en cada barrio. Es importante conocer la realidad de cada zona y la transversalidad que tiene Vigo", anotó.

La edil popular repasó ante los medios otras cuestiones de vital importancia para la ciudad y escritas en la agenda mediática y política: Vivienda, puerto, AVE, mundial, o AP-9, entre otras.

En lo tocante al primer punto, Sánchez criticó la "nula" política realizada por el gobierno de Abel Caballero, frente al plan de viviendas de la Xunta de Galicia que ya se está materializando en lugares como Navia.

Por otro lado, el PP reconoce la problemática de viviendas vacías en la ciudad olívica -se estima que hay 20.000 vacías-, pero considera insuficiente la designación derivada a la rehabilitación de estos inmuebles para su posterior habitabilidad y con una subvención municipal cifrada, en cada caso, en 8.000 euros. "Solo ha habido una persona interesada en esta ayuda", lamentó Sánchez. "Nosotros proponemos una inversión de 10 millones para reparar viviendas y devolverlas al mercado inmobiliario", anotó, antes de asegurar que dicha inversión sería posible en un Concello que cuenta con un remanente de tesorería de más de 215 millones de euros.

Con respecto a lo anterior, el PP de Vigo criticó la falta de gestión, pues dicha cuantía "pertenece a los vigueses" y la "buena labor" de un gestor público pasa por "ejecutar" esos fondos. Del mismo modo, Luisa Sánchez pidió al equipo de Caballero que devuelva a los ciudadanos lo que se cobró anticipadamente por el canon de Sogama.

Luisa Sánchez. P.P.F.

Vigo, Puerto Nodal

Por otro lado, los "populares" volvieron a incidir en la necesidad de designar al de Vigo como Puerto Nodal, pues se están perdiendo, en estos momentos, "importantes subvenciones" para incrementar su competitividad. También hablaron del AVE y de un retraso de su llegada "hasta 2037" o de la inclusión de Balaídos como sede del Mundial: "Llevamos una moción en este sentido contra la que votó el PSOE para llevar luego una propia llena de reproches. Siempre incluyen alguna coletilla para evitar nuestro apoyo a cuestiones importantes", expuso la presidenta del PP vigués.

En materia de transporte y servicios, los "populares" exigieron mejoras en Vitrasa y la no subida del precio del billete. También la liberalización del peaje de la AP-9, y apoyaron campañas en favor del comercio local de la ciudad, que atraviesa una situación especialmente crítica en estos tiempos.

Apuesta por ser la candidata del PP de Vigo

Como no podía ser de otro modo, Luisa Sánchez se postuló como candidata de su partido para las próximas elecciones municipales, alternativa que tendrá que validar, en todo caso, su formación.

La "popular" criticó a un BNG "que lleva un año sin leer un expediente" y que lleva a cabo una política, a su juicio, llena de "mantras antiguos". Al PSOE vigués, la portavoz del PP lo calificó como un partido "desnortado" y que se está "acostumbrando" a acabar en los juzgados, poniendo como ejemplos al exalcalde pedáneo de Bembrive o a la actual concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, investigada por el accidente del "Saltamontes".

Del mismo modo, postuló su formación como "única alternativa" a Caballero, y a su "ordena y mando". "Creemos que somos la alternativa para combatir su no-diálogo. Y la historia de Vigo no empieza, ni mucho menos, con el señor Caballero. Vigo se ha puesto en el mapa por méritos propios", concluyó.