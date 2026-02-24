La terminal viguesa de Peinador, premiada como "Mejor Aeropuerto Europeo"

El Aeropuerto de Peinador, en Vigo, ha sido reconocido en los galardones ASQ -Airport Service Quality- como "Mejor Aeropuerto Europeo" en la categoría de menos de dos millones de pasajeros. Estos premios los concede el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y premian la calidad en el servicio. Se trata de la primera vez que el aeropuerto vigués consigue este galardón.

Para decantar el distintivo, el jurado se basó en los resultados de las encuestas del programa internacional ASQ de percepción de la calidad del servicio que desarrolla el propio ACI. Dichas encuestas incluían cuestiones alusivas a las instalaciones, el servicio al cliente, seguridad, conciencia ambiental, operaciones y relaciones externas e institucionales, entre otras.

Para Ana Molés, directora del Aeropuerto de Vigo, "el premio ASQ a mejor aeropuerto de nuestra categoría supone el reconocimiento al esfuerzo de todos los trabajadores del aeropuerto. Durante los últimos años, el aeropuerto ha implantado un programa de calidad ambicioso, que cuenta con la participación de todas las empresas que prestan servicio en la infraestructura y que se basa, en primer término, en la escucha activa de las necesidades del pasajero.

La entrega de premios tendrá lugar en el encuentro anual ACI World Airport Experience Summit en Estambul del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026.