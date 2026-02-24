Polémica por la firma del convenio de la ETEA: el PP reprocha a Caballero que excluya a la Xunta

Nuevo conflicto entre el Concello de Vigo y el PP local y la Xunta de Galicia. El grupo municipal de los populares ha reprochado este martes al alcalde Abel Caballero por excluir al gobierno gallego del acto de firma del convenio para desarrollar el ámbito del PS1 de la ETEA, que considera "su deseo de expulsar a la Xunta" de la ciudad.

Según ha expuesto la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, esta "deslealtad institucional" responde al intento del regidor socialista de "hacer creer a la ciudad que él promueve esta mejora en Teis, cuando es la Xunta quien la sufraga íntegramente". La también portavoz municipal considera la exclusión de la Xunta un "agravio" que suma a los "continuos impedimentos" de Caballero.

El acto de firma sí contará con la presencia de Zona Franca, la UVigo y el CSIC. La actuación incluye un aparcamiento subterráneo de pago con el que el Consorcio estatal "solo busca hacer negocio", ha asegurado Luisa Sánchez, que ha criticado a Caballero, quien "decía que no se prestaba a 'firmas ilegales' y 'paripés'".

"Ahora se muestra plenamente dispuesto a hacerse una foto por una actuación en la que el Ayuntamiento no pone un euro", ha añadido la también vicepresidenta provincial, que ha recordado que la Xunta de Galicia comprometió su financiación en la ETEA hace ya cuatro años, a pesar de los "constantes bloqueos" del alcalde.

"Bloqueó la ETEA igual que bloqueó el Centro de Asociacionismo. Igual que no avanza con las pistas de atletismo de Balaídos. Ídem con el túnel de Elduayen. Ídem con la señalización del Camino de la Costa. Siempre igual, siempre lo mismo. El alcalde es el único impedimento para que cualquier proyecto salga adelante en Vigo", ha sostenido Luisa Sánchez.

Los populares recuerdan que Xunta, Concello y Zona Franca acordaron, en el verano de 2024, cooperar en el desarrollo del PS1 de la ETEA. Así, la presidenta del PP de Vigo ha lamentado que Caballero haya vuelto a demostrar que "su palabra no tiene ningún valor".