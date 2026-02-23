Mos (Pontevedra) pide la anulación de la nueva A-52 y la liberación de la AP-9

El Pleno del Concello de Mos (Pontevedra) ha aprobado por mayoría la moción presentada por la Plataforma Defende Mos, que exige la anulación definitiva del proyecto de la nueva A-52, así como la liberación de la autopista AP-9 entre Vigo y O Porriño. La iniciativa ha contado con los votos a favor del PP y del BNG, mientras que el PSOE ha votado en contra.

En concreto, la moción recoge la necesidad de anular definitivamente el proyecto de la A-52, por su grave impacto sobre las parroquias de Sanguiñeda, Petelos, Preiras y Tameiga. Además, demandan la liberación de la AP-9 entre Vigo y O Porriño como medida urgente para mejorar la seguridad viaria y reducir presión sobre la A-55 y la N-550.

Durante el Pleno, la representante de la Plataforma Defende Mos, Amalia Collazo, ha leído un manifiesto, con el que denuncian el deterioro y el abandono de las carreteras estatales a su paso por Mos, así como la elevada siniestralidad de la A-55, la falta de mantenimiento, la ausencia de medidas de protección acústica y los riesgos para la seguridad peatonal.

Desde el Concello de Mos, han reiterado la necesidad de soluciones inmediatas que prioricen el aprovechamiento de las infraestructuras existentes frente a proyectos de alto impacto medioambiental y social. Además, han asegurado que continuarán reclamando al Ministerio de Transportes "actuaciones urgentes y responsabilidades claras para garantizar la seguridad viaria, la protección del territorio y la calidad de vida de los vecinos".