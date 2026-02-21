Investigan a diez miembros de dos clanes gitanos de Vigo y Tomiño por cruzarse amenazas en redes sociales

La Guardia Civil investiga a diez personas, miembros de dos clanes gitanos de Vigo y Tomiño, por el intercambio de mensajes agresivos y retos que se han estado lanzando a través de diferentes redes sociales.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, los vídeos difundidos "tienen su origen en una disputa de índole familiar" entre ambos clanes, por lo que se ha citado y tomado declaración a una decena de personas a las que "se ha advertido claramente que hay una investigación abierta y que, al menor indicio de la comisión de un delito, se actuará poniendo a disposición judicial a los responsables".

Entre los investigados se encuentra el patriarca de uno de los clanes y su hijo, "que llegó a mostrar un arma de fuego en uno de los vídeos", aunque finalmente se trataba de un arma "simulada".

Losada ha confirmado que ninguna de las partes ha querido interponer denuncia y ha lanzado una "clara advertencia a ambas partes" para rebajar "la tensión" y que "pongan de su parte para una convivencia pacífica".

"Los tiempos de este tipo de conflictos han pasado ya, y cuanto antes lo entiendan, mejor. La sociedad exige convivencia y respeto por las normas que nos hemos dado entre todos y para todos, y la Guardia Civil está muy atenta", ha asegurado el subdelegado del Gobierno en un audio remitido a los medios.

Además, ha añadido que "habrá tolerancia cero si se superan los límites que marca el Código Penal"