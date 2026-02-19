Vigo pone en marcha un Plan "urgente" para reparar todos los baches y socavones de la ciudad

Tras las numerosas quejas de los vecinos por el "lamentable" estado de las calles de Vigo, el gobierno local ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Especial y urgente de reparación de calzadas. El alcalde, Abel Caballero, destacó que subsanar los daños provocados por el temporal es una prioridad.

"Ya estamos atendiendo los casos más urgentes y aprovechando los momentos en los que no llueve. Vamos a actuar a toda velocidad, lo más rápido posible, y creemos que en un plazo de mes y medio todas las calles estarán en las mejores condiciones", afirmó el regidor.

El plan abarcará más de 450 calles, entre ellas: Gregorio Espino, Colón, Urzáiz, Genaro de la Fuente, Túnel de Beiramar, Sanjurjo Badía, Enrola, Ecuador, México, Brasil, Paraguay, Palencia, Torrecedeira, María Berdiales, Maceiras, Fragoso, entorno de Balaídos, Vial de Bouzas, Citroën, Castrelos y Camiño Regueiro.