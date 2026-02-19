Vigo deberá pagar a la familia del bombero fallecido, por asumir responsabilidades superiores a su cargo

Edificio en el que se produjo el derrumbe, donde falleció el bombero del Ayuntamiento de Vigo, Sergio Sanlés, en mayo de 2024 Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

El Concello de Vigo deberá abonar a la familia del bombero fallecido en un derrumbe en mayo de 2024, Sergio Sanlés, las diferencias retributivas por asumir funciones de cabo y de sargento sin serlo. El funcionario llevaba varios años realizando trabajos que no le correspondían.

Así se recoge en una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Vigo, en la que el juez estima en parte el recurso interpuesto por la viuda del funcionario. Como informa Europa Press, una resolución municipal había rechazado las pretensiones de la mujer.

El juzgado expone en su resolución que "no hay controversia entre las partes en cuanto al hecho constitutivo de que el finado, en su puesto de bombero del Ayuntamiento de Vigo, ha desempeñado en los cuatro años anteriores a su fallecimiento guardias en las que asumió las responsabilidades propias de los puestos de sargento y cabo".

El juez también señala que el Ayuntamiento reconoce el derecho de la viuda a percibir las diferencias retributivas que le pudieran corresponder a su marido, aunque había controversia sobre la cantidad.

Ahora, el juzgado ha reconocido que la administración municipal deberá abonar las cantidades correspondientes a más de 30 guardias realizadas por el fallecido, como cabo y como sargento, entre 2021 y 2024, incrementadas en el interés legal correspondiente. La resolución es firme, y no cabe recurso contra ella.