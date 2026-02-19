Vigo, la ciudad gallega donde más se redujo la criminalidad en 2025

Vigo cerró 2025 con un nuevo descenso de criminalidad. La ciudad olívica ha registrado un total de 11.509 infracciones, lo que supone una caída del 6,1%. Según los datos recogidos por el Ministerio de Interior, hay menos casos de crímenes convencionales, pese al leve aumento de estafas informáticas.

Como revela el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge las cifras acumuladas durante todo el pasado año, Vigo sufrió 8.078 crímenes convencionales (-8,7% en comparación con el año anterior), es decir, homicidios, delitos contra la libertad sexual, robos o tráfico de drogas. A su vez, se detectaron 3.431 casos de cibercriminalidad, lo que supone un ligero incremento del 0,9%.

Tan sólo dos variables han incrementado su presencia en la ciudad olívica: los homicidios dolorosos y asesinatos en grado de tentativa, y las estafas informáticas. Los primeros aumentaron un 33,3%, hasta los ocho casos, y los segundos crecieron un 2,2%.

El resto de infracciones registran menores cifras que en 2024. Las mayores caídas se observan en los delitos contra la libertad sexual (119 casos, un 21,2% menos), especialmente la agresión sexual con penetración (23, -51,1%); los robos con violencia e intimidación (148, -23,3%), y aquellos con fuerza en domicilios (407, -24,2%).

Vigo es el único municipio con más de 20.000 personas de la comarca en el que ha descendido la criminalidad, junto con Cangas. Por su parte, O Porriño sufrió más crímenes que en 2024, un 10,8%, así como Redondela, un 3,8%. A nivel provincial, Pontevedra también ha registrado una caída de criminalidad, mientras que Vilagarcía de Arousa ha sufrido un leve aumento, del 2,6%.

Vigo, la segunda ciudad con más delitos de Galicia

En el conjunto de Galicia, se ha registrado una leve alza de la actividad delictiva, tras acumular 96.066 infracciones en todo 2025, lo que supone un aumento del 0,9%. La provincia con más crimen es A Coruña, con 43.487 delitos, seguida de Pontevedra (33.333), Ourense (9.707) y Lugo (9.529).

Además, A Coruña se sitúa como la ciudad con más delincuencia de toda la comunidad, tras ser detectados 12.335 crímenes. Vigo y sus 11.509 casos se mantienen en segunda posición, seguidos de Santiago de Compostela (5.171), Ourense (4.753), Lugo (3.883), Pontevedra (3.239) y Ferrol (3.088).

Ahora bien, Vigo es la ciudad con mayor descenso de criminalidad. El resto de urbes registran caídas que rondan el 1% con respecto a 2024 y Ferrol, Santiago de Compostela y Ourense son las ciudades donde han sufrido más delincuencia en 2025. La ciudad de As Burgas destaca con un incremento de casos del 5,1%