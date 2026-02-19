Renfe habilita buses en Vigo por obras en la conexión ferroviaria entre Salvaterra y As Neves

Renfe habilitará un plan alternativo de transporte de carretera durante las obras para la conexión ferroviaria de PLISAN entre Salvaterra do Miño y As Neves. El objetivo de la operadora pública es garantizar la movilidad de sus clientes entre Vigo Guixar y los trayectos que discurren por la Línea del Miño.

En concreto, Renfe prestará un servicio de autobuses entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. Los trabajos en la infraestructura afectarán a los Regionales entre Vigo Guixar y Ponferrada, y entre Vigo Guixar y Ourense, así como al Alvia entre Vigo Guixar y Barcelona, y al Media Distancia Vigo Guixar-León.

Durante estas cuatro jornadas, la Autoridad Portuaria de Vigo, coordinada con Adif, ejecutará el corte para realizar las actuaciones necesarias para la entrada en servicio del nuevo apartadero ferroviario de PLISAN (Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves).

Entre los trabajos previstos se encuentran la conexión entre la línea Ourense-Vigo y la nueva vía hacia el apartadero, así como la adecuación de las instalaciones de electrificación, señalización y seguridad. Estas actuaciones son incompatibles con la circulación de trenes.

Trayectos afectados