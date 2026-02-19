Ofrecido por:
Renfe habilita buses en Vigo por obras en la conexión ferroviaria entre Salvaterra y As Neves
Los trabajos en la infraestructura afectan a los Regionales Vigo Guixar-Ponferrada y Ourense-Vigo Guixar, así como al Alvia que conecta Vigo Guixar y Barcelona, en ambos sentidos
Renfe habilitará un plan alternativo de transporte de carretera durante las obras para la conexión ferroviaria de PLISAN entre Salvaterra do Miño y As Neves. El objetivo de la operadora pública es garantizar la movilidad de sus clientes entre Vigo Guixar y los trayectos que discurren por la Línea del Miño.
En concreto, Renfe prestará un servicio de autobuses entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. Los trabajos en la infraestructura afectarán a los Regionales entre Vigo Guixar y Ponferrada, y entre Vigo Guixar y Ourense, así como al Alvia entre Vigo Guixar y Barcelona, y al Media Distancia Vigo Guixar-León.
Durante estas cuatro jornadas, la Autoridad Portuaria de Vigo, coordinada con Adif, ejecutará el corte para realizar las actuaciones necesarias para la entrada en servicio del nuevo apartadero ferroviario de PLISAN (Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves).
Entre los trabajos previstos se encuentran la conexión entre la línea Ourense-Vigo y la nueva vía hacia el apartadero, así como la adecuación de las instalaciones de electrificación, señalización y seguridad. Estas actuaciones son incompatibles con la circulación de trenes.
Trayectos afectados
- Regional Ourense - Vigo Guixar, con salida a las 10:05 horas: realizará por carretera el tramo entre Arbo y la ciudad olívica los días 28 de febrero y 1 de marzo.
- Regional Vigo Guixar-Ponferrada, con salida a las 14:07 horas: realizará por carretera el tramo entre Arbo y la ciudad olívica los días 28 de febrero y 1 de marzo.
- Alvia Vigo Guixar - Barcelona, con salida a las 7:48 horas: los días 28 de febrero y 2 de marzo tendrá como origen Vigo Urzáiz y realizará parada en la estación de Alta Velocidad de Redondela. Los viajeros con destino Guillarei realizarán transbordo por carretera.
- Media Distancia Vigo Guixar-León, con salida a las 7:48 horas: los días 28 de febrero y 2 de marzo mantiene como estación de origen Vigo Urzáiz y realiza parada en Redondela AV. Los viajeros con destino Guillarei realizarán transbordo por carretera.
- Media Distancia León-Vigo Guixar, con salida a las 16:59 horas: los días 27 de febrero y 1 de marzo mantiene como estación de destino Vigo Urzáiz y realizará parada en Redondela AV. Los viajeros con origen o destino Guillarei y O Porriño realizarán transbordo por carretera.