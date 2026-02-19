El PP defiende que la Reconquista sea Fiesta de Interés Turístico Internacional: "No hay fiesta más viguesa"

El grupo municipal del PP en Vigo solicitará que la Fiesta de la Reconquista sea declarada de Interés Turístico Internacional. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, anunció que presentará una moción en el pleno del próximo lunes para que la corporación vote el acuerdo, un paso necesario en el proceso de tramitación.

Sánchez subrayó que "es fundamental la implicación del Concello de Vigo y de la Xunta de Galicia" y destacó que "no hay fiesta más viguesa que la Reconquista".

"Es el momento de que Vigo potencie internacionalmente esta fiesta con identidad propia, una fiesta que no imita a nadie, que no compite con nadie. Porque la Reconquista de Vigo es inigualable de por sí", ha dicho la popular. "Creemos que debe adquirir un rango superior, que es el rango que se merece. Su rigor histórico, su movilización turística y su impacto económico acreditan la viabilidad de esta candidatura, que además permitiría incidir en la desestacionalización del turismo”, ha apuntado.

La tramitación para elevar la categoría de la fiesta puede realizarse una vez pasados cinco años desde la declaración de Interés Turístico Nacional, un requisito que, tal y como recuerdan los populares, se cumple. Además, "resulta imprescindible contar con un informe autonómico y con un acuerdo del pleno, por eso apelamos a ambas administraciones", ha precisado la dirigente popular, que ha indicado que el paso siguiente sería un plan de difusión que genere impacto internacional.

Asimismo, Sánchez ha apuntado que desde el PP de Vigo también se ha contactado con la asociación de vecinos del Casco Vello, los impulsores de una fiesta que fue declarada de Interés Turístico de Galicia en 2012 y de Interés Turístico Nacional en 2019. “Sería un nuevo y mayor reconocimiento a su trabajo, ya que ellos son el alma mater de esta fiesta. La Asociación Veciñal e Cultural do Casco Vello la recuperó en los años 90 y es la que trabaja con acierto cada año para hacerla más grande", ha afirmado.