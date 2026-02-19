Mundial 2030: Abel Caballero ya tiene fecha para reunirse con la ministra de Deportes

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reunirá dentro de dos semanas con la ministra de Deportes, Milagros Tolón, para trasladarle la situación en la que se encuentra la candidatura de la ciudad olívica para ser sede del Mundial 2030 y explicarle "todas las trampas que se hicieron desde la Federación" y la "oposición feroz" de Xunta y Diputación.

Será el lunes, 2 de marzo, en Madrid. "Me la dio inmediatamente, de hecho me la daba antes pero soy yo el que no puedo porque tengo aquí algo a lo que no puedo faltar", ha completado Caballero.

Se trata de una reunión solicitada por el regidor la semana pasada, en la que remitió sendas cartas para entrevistarse con Tolón y con el Consejo Superior de Deportes con el objetivo de denunciar la "oposición política total de la Xunta de Galicia, de la Diputación de Pontevedra, del Partido Popular de Vigo" y de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

"Quiero contarle para que conozca bien qué sucede en Vigo", ha explicado Caballero en un audio remitido a los medios, en el que ha señalado que la candidatura presentada "reúne todas las condiciones y cumple con los requisitos de la FIFA".

Para ello, le entregará un dossier que recoge todo lo realizado para ser sede y aprovechará para "pedir su apoyo", además de explicarle el "escándalo" que desveló El Mundo en el que aparecía que San Sebastián le había "quitado el sitio" a Vigo de manera irregular.