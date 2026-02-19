Movilizan medios portuarios en Vigo tras hundirse un pesquero abandonado en Bouzas

Instalaciones de la Zona Franca de Vigo en Bouzas. Puerto de Vigo

El hundimiento de un pesquero portugués abandonado atracado en la dársena de Bouzas, en Vigo, ha llevado a movilizar varios medios portuarios y a desplegar barreras anticontaminación.

Según han confirmado fuentes portuarias que recoge Europa Press, se han activado medios como la Policía Portuaria, mantenimiento de Segem, personal de sostenibilidad del Puerto, así como el propio presidente del organismo portuario, Carlos Botana, que ha estado en la zona.

Tras el hundimiento, se ha activado el protocolo de este tipo de casos y el puerto ha desplegado barreras anticontaminación en la zona del hundimiento, tras la detección de irisaciones procedentes del combustible del barco hundido. Con todo, la situación está bajo control y no se ha producido un vertido significativo, según el Puerto.

Hasta la zona también se ha desplazado una grúa, que intentará reflotar el pesquero, con ayuda de buzos.