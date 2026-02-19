Galicia invierte cerca de 23 millones en terapias CAR-T y ya ha tratado a 170 pacientes

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño,en una imagen de archivo. Pedro Davila / EP

Galicia cuenta con tres hospitales integrados en la red puntera de terapias CAR-T, Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, y ya ha invertido cerca de 23 millones de euros en estos tratamientos innovadores, lo que ha permitido atender a 170 pacientes.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, ha participado en el acto de inauguración oficial del VIII Simposio Nacional de Oncología de Precisión, en el que puso en valor el posicionamiento de la comunidad en medicina personalizada.

Durante su intervención, Gómez Caamaño ha subrayado la próxima puesta en marcha del nuevo Centro de Protonterapia de Galicia, que incorporará por primera vez la terapia con protones a la sanidad pública y hará que la comunidad sea pionera en el Sistema Nacional de Salud al tratar a los primeros pacientes a finales de este año o a comienzos del próximo.

También ha señalado que Galicia desarrolla cinco proyectos en colaboración con otras comunidades para diseñar nuevas terapias contra tumores gástricos y pancreáticos a través del Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas, que este año prevé un nuevo hito con la producción de fármacos propios.

Además, ha indicado que el Sergas trabaja en red con los hospitales de las siete áreas sanitarias para configurar un Centro integral de cuidados del cáncer, integrado en la red impulsada por la Unión Europea, y agradeció a la Fundación Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur su labor en la organización del simposio.

Entre los avances, ha destacado la Estrategia gallega de oncología de precisión, la creación del Comité Molecular de Tumores y el Proxecto Xenoma Galicia, una iniciativa pionera para elaborar un mapa genómico poblacional orientado a reforzar programas de prevención.