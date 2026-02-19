Detenido en Vigo tras robar varias bombonas de butano en la gasolinera de Beiramar

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre pocas horas después de haber perpetrado un robo en una gasolinera ubicada en la avenida de Beiramar, en Vigo.

Según explica el cuerpo policial en un comunicado, en el momento de su identificación y detención llevaba las yemas de los dedos encintadas con cinta de pegar para evitar ser identificado. Asimismo, se le ha incautado siete bombonas de butano y diversas herramientas con las que había llevado a cabo el robo.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo de madrugada, cuando se recibió una llamada alertando de que había saltado la alarma de una obra en construcción ubicada en la avenida de Beiramar. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, que al llegar no detectaron nada sospechoso en el interior de la obra, aunque sí observaron un vehículo estacionado en las proximidades.

Pocas horas después, los agentes volvieron a ver el mismo coche, esta vez mal estacionado en otra zona de la ciudad. Minutos más tarde, un hombre que salía de su domicilio se acercó al vehículo y comenzó a descargar dos bombonas de butano de la parte trasera. Los policías se dirigieron al lugar para identificarlo, momento en el que el hombre intentó forcejear y abandonar la zona.

Durante la inspección del coche, los agentes localizaron una bombona más en la parte trasera y cuatro en el maletero, así como guantes, una sierra de mano, un destornillador, una pata de cabra, dos pares de alicates y tres linternas repartidos por distintos compartimentos del vehículo.

Tras verificar que las bombonas pertenecían a la misma empresa, otro equipo policial se desplazó a una gasolinera cercana a la obra, donde comprobaron que faltaban varias unidades. En vista de estos hechos, los agentes detuvieron al hombre, quien llevaba los diez dedos encintados y reconoció ser el autor de los hechos.