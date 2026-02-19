El BNG de Vigo presentará en el Pleno una batería de propuestas en favor de la igualdad

El BNG defenderá en el próximo Pleno de Vigo una batería de medidas dirigidas al Concello y a la Xunta de Galicia para avanzar en igualdad y en derechos laborales de las mujeres, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

La concelleira del BNG, Ana Martínez, ha advertido de que los datos sociolaborales muestran que "la igualdad está lejos de alcanzarse", con tasas de actividad, ocupación y desempleo aún desfavorables para las mujeres gallegas y viguesas, y ha sugerido que ambas administraciones "tienen que hacer mucho más" para dar pasos firmes en la lucha feminista.

Según cifras de 2024 en Galicia, los salarios siguen siendo un 17,7% inferiores a los de los hombres, con mayores niveles de temporalidad y precariedad, una desigualdad que —señaló— termina trasladándose a las pensiones y consolidando la feminización de la pobreza.

Entre las propuestas, el BNG pide a la Xunta la creación de un Instituto Galego das Mulleres para impulsar políticas de igualdad, combatir la desinformación y velar por el cumplimiento normativo, y al Concello reactivar y ampliar el Observatorio Municipal de Género.

Además, reclama más colaboración con sindicatos y empresariado para erradicar discriminaciones laborales, mejor formación para trabajadoras de servicios sociales y la apertura de dos nuevos Centros de Información a la Mujer, con refuerzo de personal y atención a jornada completa todo el año. También llama a una movilización masiva por el 8M.

En el Pleno, el BNG presentará también un voto particular para devolver el V Plan de Igualdad municipal y debatirlo previamente en el Consello Municipal da Muller, al considerar que llega "con 14 años de retraso", ya que el anterior venció en 2012, y sin el consenso previo que, aseguran, sí tuvo el plan anterior.