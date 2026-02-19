Accidente en el Puente de Rande, en Vigo: tres coches implicados y colas kilómetricas en la AP-9

Imagen del accidente en Rande de la cámara de la DGT DGT

El Puente de Rande ha sido el escenario de un nuevo accidente de tráfico, que ha provocado colas kilométricas en la autopista AP-9. Tres coches colisionaron en la salida de Vigo, donde se han localizado las retenciones.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue minutos antes de las 15:00 horas cuando un particular ha avisado de lo ocurrido. Se trata de un accidente sin heridos con tres vehículos implicados.

Sin embargo, los coches quedaron en pleno carril interior del Puente de Rande, en dirección Pontevedra, obstaculizando la circulación. Esto ha generado un gran atasco de varios kilómetros en la autopista.

A esta hora, los coches continúan en la zona y los servicios de emergencia han cortado un carril de Rande para solucionar la situación lo antes posible.